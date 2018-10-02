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FX Fish 2MA - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1464
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
使用 MovingAverages.mqh 函数库里的内置函数对数组求平均值。
该指标由三个指标构成:
- Fish, 绘制样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM - 彩色条形直方图。 主要指标缓冲区由 价格常数 之一计算;
- Fish Aver, 绘制样式 DRAW_LINE - 指定颜色的线条。 包含 Fish 数组, 使用 MA1period 周期的简单平均进行平滑处理;
- Fish Aver Aver, 绘制样式 DRAW_LINE - 指定颜色的线条。 包含 Fish aver 数组, 使用 MA2period 周期的简单平均进行平滑处理;
买入信号 - Fish 低于零且与 Fish Aver 交叉。
卖出信号 - Fish 高于零且与 Fish Aver 交叉。
Fish Aver Aver 可以用于更保守的入场，或持仓离场信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21767
AlterTrend
指标根据趋势方向为烛条着色。RSI_Expert
一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统。
TrendManager
一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。i-AnyRange2Cld
两个任意时间间隔范围的指标。