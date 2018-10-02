代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FX Fish 2MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1464
等级:
(13)
已发布:
FX Fish 2MA.mq5 (10.24 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

使用 MovingAverages.mqh 函数库里的内置函数对数组求平均值。

该指标由三个指标构成:

  • Fish, 绘制样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM - 彩色条形直方图。 主要指标缓冲区由 价格常数 之一计算;
  • Fish Aver, 绘制样式 DRAW_LINE - 指定颜色的线条。 包含 Fish 数组, 使用 MA1period 周期的简单平均进行平滑处理;
  • Fish Aver Aver, 绘制样式 DRAW_LINE - 指定颜色的线条。 包含 Fish aver 数组, 使用 MA2period 周期的简单平均进行平滑处理;

买入信号 - Fish 低于零且与 Fish Aver 交叉。

卖出信号 - Fish 高于零且与 Fish Aver 交叉。

Fish Aver Aver 可以用于更保守的入场，或持仓离场信号。

FX Fish 2MA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21767

AlterTrend AlterTrend

指标根据趋势方向为烛条着色。

RSI_Expert RSI_Expert

一款基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统。

TrendManager TrendManager

一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

两个任意时间间隔范围的指标。