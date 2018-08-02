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i-AnyRange2Cld - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов. Это внутридневной индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток.
Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся четыре временные точки и определяются минимум и максимум между каждой из пар. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.
Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // начало отсчета 1 input string End1 = "08:00"; // конец отсчета 1 input string Start2 = "12:00"; // начало отсчета 2 input string End2 = "17:00"; // конец отсчета 2 input uint nDays = 2; // Количество дней обсчета (0-все) input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор i-AnyRange2Cld
Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.Above Below MA
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).
Советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).FX Fish 2MA
Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".