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Индикаторы

i-AnyRange2Cld - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1409
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов. Это внутридневной индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток.

Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся четыре временные точки и определяются минимум и максимум между каждой из пар. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // начало отсчета 1
input string End1     = "08:00";   // конец отсчета 1
input string Start2   = "12:00";   // начало отсчета 2
input string End2     = "17:00";   // конец отсчета 2
input uint   nDays = 2;            // Количество дней обсчета (0-все)
input int    Shift=0;              // сдвиг индикатора по горизонтали в барах 

Рис.1 Индикатор i-AnyRange2Cld

Рис.1 Индикатор i-AnyRange2Cld

TrendManager TrendManager

Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.

Above Below MA Above Below MA

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).

RSI_Expert RSI_Expert

Советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".