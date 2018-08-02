Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов. Это внутридневной индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток.

Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся четыре временные точки и определяются минимум и максимум между каждой из пар. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Рис.1 Индикатор i-AnyRange2Cld