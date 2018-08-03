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i-AnyRangeCld - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.
Это внутридневной индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток.
Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.
Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Временная точка 1 input string Time2 = "07:00"; // Временная точка 2 input uint nDays = 2; // Количество дней обсчета (0-все) input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCld
Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).FX Fish 2MA
Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов с продлением сформированного за отмеченную в настройках сессию интервала до следующей сессии.AlterTrend
Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.