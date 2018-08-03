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Индикаторы

i-AnyRangeCld - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1434
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневной индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток.

Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";   // Временная точка 1
input string Time2 = "07:00";   // Временная точка 2
input uint   nDays = 2;         // Количество дней обсчета (0-все)
input int    Shift=0;           // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCld

Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCld

55 MA 55 MA

Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".

i-AnyRangeCldTail i-AnyRangeCldTail

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов с продлением сформированного за отмеченную в настройках сессию интервала до следующей сессии.

AlterTrend AlterTrend

Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.