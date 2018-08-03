Реальный автор: Ким Игорь aka KimIV

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневной индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток.

Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Рис.1 Индикатор i-AnyRangeCld