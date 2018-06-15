Число Паркинсона (или диапазон максимальной и минимальной волатильности) разработано физиком Майклом Паркинсоном в 1980 году. Оно помогает оценивать волатильность возвратов для случайного блуждания с использованием максимумов и минимумов за каждый отдельный период. IVolatility.com рассчитывает дневные значения числа Паркинсона. Цены наблюдаются за фиксированные моменты времени: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 дней.

SH— максимальная цена актива за t дней.

SL — минимальная цена актива за t.

High/Low Return (xt HL ) рассчитывается как натуральный логарифм отношения максимальной цены актива к минимальной.



) рассчитывается как натуральный логарифм отношения максимальной цены актива к минимальной. Возврат:

Число Паркинсона:

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.

