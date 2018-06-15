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Индикаторы

Historical Volatility - Parkinson - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(14)
Опубликован:
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Число Паркинсона (или диапазон максимальной и минимальной волатильности) разработано физиком Майклом Паркинсоном в 1980 году. Оно помогает оценивать волатильность возвратов для случайного блуждания с использованием максимумов и минимумов за каждый отдельный период. IVolatility.com рассчитывает дневные значения числа Паркинсона. Цены наблюдаются за фиксированные моменты времени: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 дней.

  • SH— максимальная цена актива за t дней.
  • SL — минимальная цена актива за t.
  • High/Low Return (xtHL) рассчитывается как натуральный логарифм отношения максимальной цены актива к минимальной.
  • Возврат:
  • Число Паркинсона:

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21072

LSMA Trend LSMA Trend

Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.

Quadratic Regression MA Quadratic Regression MA

Квадратичная регрессия MA — один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.

Historical Volatility Bands - Parkinson Historical Volatility Bands - Parkinson

Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).

TCI TCI

Индикатор TCI (Trading Channel Index).