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Индикаторы

TCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1614
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Индикатор-осциллятор TCI (Trading Channel Index) - "Индекс торгового канала" - отображает отношение средней дневной цены относительно сглаженного усредненного значения средней дневной цены.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Average period - период расчета среднего сглаженного значения;
  • Coefficient - коэффициент (масштаб значений шкалы цен индикатора);
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

TCI = EMA(B2, Average period)

где:

B2 = (Applied price - MA1) / (Coeff * MA2)
MA2 = EMA(B1, Period)
B1 = Abs(Applied price - MA1)
MA1 = EMA(Applied price, Period)

Historical Volatility Bands - Parkinson Historical Volatility Bands - Parkinson

Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).

Historical Volatility - Parkinson Historical Volatility - Parkinson

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.

Stoch_RSI Stoch_RSI

Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.

RIND RIND

Индикатор "Range Indicator".