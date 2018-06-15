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TCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор TCI (Trading Channel Index) - "Индекс торгового канала" - отображает отношение средней дневной цены относительно сглаженного усредненного значения средней дневной цены.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Average period - период расчета среднего сглаженного значения;
- Coefficient - коэффициент (масштаб значений шкалы цен индикатора);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
MA2 = EMA(B1, Period)
B1 = Abs(Applied price - MA1)
MA1 = EMA(Applied price, Period)
Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).Historical Volatility - Parkinson
Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.