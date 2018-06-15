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Индикаторы

LSMA Trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор основан на значении линейной регрессии или, как ее еще называют, LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам).

Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21101

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