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Индикаторы

Historical Volatility Bands - Parkinson - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Индикатор Historical Volatility Bands собран из следующих элементов.

  • Скользящая средняя в качестве срединной линии.
  • Верхняя и нижняя полосы, рассчитываемые по Parkinson's historical volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility)

Средняя линия, в отличие от полос, может быть трёх цветов. Если полосы окрашены одинаково, то средняя линия принимает тот же цвет. В противном случае ее цвет нейтральный (в приведенном примере — серый).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21076

Historical Volatility - Parkinson Historical Volatility - Parkinson

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.

LSMA Trend LSMA Trend

Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.

TCI TCI

Индикатор TCI (Trading Channel Index).

Stoch_RSI Stoch_RSI

Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.