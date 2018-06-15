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Historical Volatility Bands - Parkinson - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Historical Volatility Bands собран из следующих элементов.
- Скользящая средняя в качестве срединной линии.
- Верхняя и нижняя полосы, рассчитываемые по Parkinson's historical volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility)
Средняя линия, в отличие от полос, может быть трёх цветов. Если полосы окрашены одинаково, то средняя линия принимает тот же цвет. В противном случае ее цвет нейтральный (в приведенном примере — серый).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21076
Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.LSMA Trend
Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.