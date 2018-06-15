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Quadratic Regression MA - индикатор для MetaTrader 5
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Квадратичная регрессия MA, описанная пользователем mathemat.
Это один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21102
Полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility High/Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility).Historical Volatility Bands
Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.
Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.Historical Volatility - Parkinson
Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.