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Индикаторы

Quadratic Regression MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(21)
Опубликован:
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Квадратичная регрессия MA, описанная пользователем mathemat.

Это один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21102

Historical Volatility Bands - High/Low Historical Volatility Bands - High/Low

Полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility High/Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility).

Historical Volatility Bands Historical Volatility Bands

Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.

LSMA Trend LSMA Trend

Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.

Historical Volatility - Parkinson Historical Volatility - Parkinson

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.