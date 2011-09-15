Метод анализа графиков Николаса Дарваса довольно популярен на Западе. В то же время этот оригинальный и несложный в понимании метод все еще не слишком известен в России. Попробуем ликвидировать этот пробел.

Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. Дарвас применял свой метод для торговли на дневных графиках. В силу этого его метод практически идеально подходит для трейдеров с полной занятостью. В своей работе он применял разработанный им фильтр - Область Дарваса (Darvas Box). Он помогал Дарвасу определить значимость того или иного движения. Фильтр состоит из верхней и нижней границ области.

Краткое изложение метода: покупаем при пробое ценой верхней границы. В этот же момент выставляется стоп под нижней границей. В случае формирования новой области, стопы передвигались под нижнюю границу вновь сформированной области. Для продажи наоборот.

Построение области производится следующим образом.

Шаги 1-2. Формирование верхней границы и сохранение верхней границы.

В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее, каждый последующий день производится проверка, находится ли верхняя граница области ниже максимума за день. Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.

Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области

В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.

Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.

После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.

Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи

На данном этапе осуществляется контроль за пробитием ценой верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.