CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Mom Cross - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3425
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Taylor Stockwell

Индикатор Mom Cross.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7547

PCCI PCCI

Perfect Commodity Channel Index. Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

Индикатор, показвающий максимум и минимум предедущего дня.

RSI(MA) RSI(MA)

RSI Постороенный на значениях MA. Не такой дерганный.

MaxRange MaxRange

Показывает максимальную и минимальную цену для данного числа баров.