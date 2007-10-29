Смотри, как бесплатно скачать роботов
Mom Cross - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3425
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Taylor Stockwell
Индикатор Mom Cross.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7547
