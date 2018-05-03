Показатель Хёрста используется в качестве показателя долгосрочной памяти таймсерий. Это связано с автокорреляцией таймсерий и со скоростью, с которой они уменьшаются по мере роста запаздывания между парами значений. Изучение показателя Хёрста было впервые проведено в гидрологии для практического определения оптимального размера плотины на Ниле, в условиях высокой волатильности дождей и засух, наблдюдавшихся в течение долгого периода времени. Название показателю дано по имени Гарольда Эдвина Хёрста (1880 - 1978), который был в этой работе ведущим исследователем. К его фамилии относится и стандартное обозначение показателя — H. S

Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.