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Индикаторы

WSP & WRO - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Идея индикатора основана на статье Мэла Уиднера  "Automated Support And Resistance", опубликованной в TASC.

В нем определяется значение двух осцилляторов: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).

WSO сравнивает текущую цену закрытия с последними шестью уровнями поддержки. Значения варьируются от 0 до 100. WSO = 0 означает, что цена закрытия ниже всех шести уровней поддержки, WSO = 100 означает, что цена выше них. Изменения WSO указывают на изменение поддержки: либо пробой старого уровня, или установление нового. WSO определяется так:

WSO = 100(1 – (INT(S1/C) + INT(S2/C) + INT(S3/C) + INT(S4/C) + INT(S5/C) + INT(S6/C))/6)

Аналогично можно обсудить WRO. WRO сравнивает цену закрытия с шестью последними уровнями сопротивления.Значения варьируются от 0 до 100. WRO = 0 означает, что цена закрытия выше всех шести уровней сопротивления,  WRO = 100 — что цена закрытия выше них. Изменения WRO указывают на изменение сопротивления: либо пробой старого уровня, либо установление нового. WRO определяется так:

WRO = 100(1 – (INT(R1/C) + INT(R2/C) + INT(R3/C) + INT(R4/C) + INT(R5/C) + INT(R6/C))/6)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20589

Hurst Exponent Hurst Exponent

Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

KWAN_CCC KWAN_CCC

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

WSO & WRO Channel WSO & WRO Channel

Эта версия WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator) показывает канал на графике, вместо отображения значений осциллятора в отдельном окне.

Volatilty Bands Volatilty Bands

Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.