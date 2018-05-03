Идея индикатора основана на статье Мэла Уиднера "Automated Support And Resistance", опубликованной в TASC.

В нем определяется значение двух осцилляторов: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).

WSO сравнивает текущую цену закрытия с последними шестью уровнями поддержки. Значения варьируются от 0 до 100. WSO = 0 означает, что цена закрытия ниже всех шести уровней поддержки, WSO = 100 означает, что цена выше них. Изменения WSO указывают на изменение поддержки: либо пробой старого уровня, или установление нового. WSO определяется так:

WSO = 100(1 – (INT(S1/C) + INT(S2/C) + INT(S3/C) + INT(S4/C) + INT(S5/C) + INT(S6/C))/6)

Аналогично можно обсудить WRO. WRO сравнивает цену закрытия с шестью последними уровнями сопротивления.Значения варьируются от 0 до 100. WRO = 0 означает, что цена закрытия выше всех шести уровней сопротивления, WRO = 100 — что цена закрытия выше них. Изменения WRO указывают на изменение сопротивления: либо пробой старого уровня, либо установление нового. WRO определяется так:

WRO = 100(1 – (INT(R1/C) + INT(R2/C) + INT(R3/C) + INT(R4/C) + INT(R5/C) + INT(R6/C))/6)