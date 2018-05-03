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Индикаторы

WSO & WRO Channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2156
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор разработан по мотивам статьи Мэла Уиднера "Automated Support And Resistance", опубликованной в TASC.

В этой версии отображается канал на графике, вместо того, чтобы показывать значения осциллятора в отдельном окне. Таким образом его можно эффективно использовать для работы с уровнями поддержки и сопротивления.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20590

WSP & WRO WSP & WRO

Два осциллятора: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).

Hurst Exponent Hurst Exponent

Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

Volatilty Bands Volatilty Bands

Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.

Volatility Bands Percent Volatility Bands Percent

Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.