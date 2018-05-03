Индикатор разработан по мотивам статьи Мэла Уиднера "Automated Support And Resistance", опубликованной в TASC.

В этой версии отображается канал на графике, вместо того, чтобы показывать значения осциллятора в отдельном окне. Таким образом его можно эффективно использовать для работы с уровнями поддержки и сопротивления.