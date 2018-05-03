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WSO & WRO Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор разработан по мотивам статьи Мэла Уиднера "Automated Support And Resistance", опубликованной в TASC.
В этой версии отображается канал на графике, вместо того, чтобы показывать значения осциллятора в отдельном окне. Таким образом его можно эффективно использовать для работы с уровнями поддержки и сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20590
Два осциллятора: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).Hurst Exponent
Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.
Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.Volatility Bands Percent
Эту версию предложил Дэвид Рук в качестве решения проблем индикатора Bollinger Bands.