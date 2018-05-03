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Индикаторы

KWAN_CCC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1821
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

Формула вычисления индикатора:

kwan = MA(iChaikin[bar] * iCCI[bar] / iMomentum[bar])

Рост финансового актива обычно сопровождается ростом индикатора и голубым цветом гистограммы, о падении финансового актива свидетельствует падение индикатора и красно-розовый цвет гистограммы. Наиболее оптимальными моментами для сделок оказываются ситуации, когда происходит смена цвета баров гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор KWAN_CCC

Рис.1. Индикатор KWAN_CCC

KWAN_RDP KWAN_RDP

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

Fractal Dimension - Jurik Fractal Dimension - Jurik

Индикатор Fractal Dimension в версии Марка Юрика более сглаженый, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.

Hurst Exponent Hurst Exponent

Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.

WSP & WRO WSP & WRO

Два осциллятора: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).