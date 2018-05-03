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KWAN_CCC - индикатор для MetaTrader 5
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Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
Формула вычисления индикатора:
Рост финансового актива обычно сопровождается ростом индикатора и голубым цветом гистограммы, о падении финансового актива свидетельствует падение индикатора и красно-розовый цвет гистограммы. Наиболее оптимальными моментами для сделок оказываются ситуации, когда происходит смена цвета баров гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор KWAN_CCC
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.Fractal Dimension - Jurik
Индикатор Fractal Dimension в версии Марка Юрика более сглаженый, чем остальные. Но основное правило то же самое: это не индикатор направления. Он пытается определить, есть ли тренд на рынке, и это нужно всегда держать в уме.
Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.WSP & WRO
Два осциллятора: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).