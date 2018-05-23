Hurst 指数是用于衡量长线的时间序列的，它涉及时间序列的自相关，以及这些随着随值对之间的滞后而减小的速率。涉及Hurst指数的研究最初是在水文上开发的，用于确定尼罗河长期的降雨和干旱条件下的最佳坝尺寸。"Hurst 指数", 或者 "Hurst 系数" 这样的名称, 是来自于Harold Edwin Hurst (1880 - 1978), 它是这些研究的主要研究者; 使用标准标注 H 来做系数也是与他的名字有关。

Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。