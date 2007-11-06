Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TTF+-+MW - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6496
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: MojoFX
Ещё одна разновидность индикатора TTF, рисует точки Buy и Sell.
Ещё одна разновидность индикатора TTF, рисует точки Buy и Sell.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7584
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Индикатор Tsd Pp Macd Force Ind v1.Trend Manager Open2
Ещё одна разновидность Trend Manager.