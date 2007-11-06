CodeBaseРазделы
Индикаторы

TTF+-+MW - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6496
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: MojoFX

Ещё одна разновидность индикатора TTF, рисует точки Buy и Sell.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7584

