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Schaff Trend Cycle - TEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат комбинации медленного стохастика и MACD. MACD имеет репутацию трендового индикатора, но печально известно его запаздывание в силу медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия возвращает индикатору актуальность для использования его в качестве раннего сигнала при определении валютных трендов.
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигналы на несколько баров раньше.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20283
В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем Zero lag MA и чем Zero lag DEMA.Zero lag DEMA
В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.
Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.Rsi(var) Zerolag MA
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.