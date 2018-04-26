CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Schaff Trend Cycle - TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1741
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат комбинации медленного стохастика и MACD. MACD имеет репутацию трендового индикатора, но печально известно его запаздывание в силу медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия возвращает индикатору актуальность для использования его в качестве раннего сигнала при определении валютных трендов.

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигналы на несколько баров раньше.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20283

Zero lag TEMA Zero lag TEMA

В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем Zero lag MA и чем Zero lag DEMA.

Zero lag DEMA Zero lag DEMA

В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.

IEEE Floating-Point Decoder IEEE Floating-Point Decoder

Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.