Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат комбинации медленного стохастика и MACD. MACD имеет репутацию трендового индикатора, но печально известно его запаздывание в силу медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия возвращает индикатору актуальность для использования его в качестве раннего сигнала при определении валютных трендов.



В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигналы на несколько баров раньше.

