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Индикаторы

Schaff Trend Cycle - DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
Опубликован:
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Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат комбинации медленного стохастика и MACD. MACD имеет репутацию трендового индикатора, но печально известно его запаздывание в силу медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия возвращает индикатору актуальность для использования его в качестве раннего сигнала при определении валютных трендов.

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда. Это позволяет получать сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20282

Hull trend Hull trend

В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.

Rsi(var) Zerolag DEMA Rsi(var) Zerolag DEMA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.

Asymmetric bands Asymmetric bands

Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).

RSI bands RSI bands

Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.