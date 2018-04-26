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Schaff Trend Cycle - DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат комбинации медленного стохастика и MACD. MACD имеет репутацию трендового индикатора, но печально известно его запаздывание в силу медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия возвращает индикатору актуальность для использования его в качестве раннего сигнала при определении валютных трендов.
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle,
в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его
"быстрее" в определении изменения тренда. Это позволяет получать сигналы на несколько баров раньше (что может быть очень важным в скальпинговых системах торговли).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20282
В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.Rsi(var) Zerolag DEMA
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.
Индикатор Asymmetric Bands — один из способов избежать запаздывания при развороте тренда (обусловленного тем, что противоположная сторона полосы находится слишком далеко от текущей цены).RSI bands
Индикатор RSI Bands полезен в ряде случаев, но особенно — при визуализации момента на основном графике, когда изменение цены должно вызвать соответствующий сигнал о перекупленности или перепроданности.