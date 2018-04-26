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IEEE Floating-Point Decoder - скрипт для MetaTrader 5

amrali
amrali

amrali

45 кодов 10 тем 1053 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19978

Schaff Trend Cycle - TEMA Schaff Trend Cycle - TEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигнал на несколько баров раньше.

Zero lag TEMA Zero lag TEMA

В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем Zero lag MA и чем Zero lag DEMA.

Rsi(var) Zerolag MA Rsi(var) Zerolag MA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей скользящей средней.

Rsi(var) Zerolag DEMA Rsi(var) Zerolag DEMA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.