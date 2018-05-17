元のSchaff Trend Cycleとは異なり、このバージョンではDEMA MACDを計算に使用しているため、トレンドの変更を判断する際に「高速」になり、シグナルが数バー早く生成されます（「スカルピング」システムでは著しくなります）。

Schaff Trend Cycle（STC）は、MACDよりずっと前に上昇/下降トレンドを検出します。これは、同じ指数移動平均（EMA）を使用しながら通貨サイクルトレンドを要因とするサイクル要素が追加することで行われます。通貨サイクルトレンドは一定の日数に基づいて動くので、これはSTC指標の式に考慮され、MACDよりも高い精度と信頼性が提供されます。