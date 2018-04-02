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Индикаторы

Schaff Trend Cycle - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) — результат объединения индикаторов Slow Stochastics и Moving Average Convergence/Divergence (MACD). MACD популярен в качестве трендового индикатора, но также он известен своим запаздыванием из-за медленной реакции сигнальной линии. Улучшенная сигнальная линия дает STC возможность давать ранние сигналы при определении валютных трендов.

Как работает STC

STC  определяет восходящие и нисходящие тренды задолго до MACD. Он использует при этом те же экспоненциальные скользящие средние (EMA), но добавляет к ним циклический компонент для определения валютных циклических трендов. Поскольку циклические движения трендов зависят от определенного количества дней, это учитывается в формуле расчета индикатора STC, что обеспечивает большую точность и надежность, чем у MACD.

MACD — это не что иное, как набор из нескольких EMA с сигнальной линией. Поэтому STC улучшен по сравнению с MACD. У MACD есть 12- и 26-периодная EMA с 9-периодной сигнальной линией. Индикатор STC доработан путем включения 23- и 50-периодных EMA с циклическим компонентом, который используется в качестве 10-периодной сигнальной линии. Поскольку мы можем определять циклические тренды на основе X дней, мы можем и предполагать, как далеко заходит тренд и как долго он длится с точки зрения потенциальных пунктов прибыли.

По сравнению с другими индикаторами, как старыми, так и новыми, концепция STC весьма необычна. Никогда прежде индикатор не разрабатывался с использованием циклического компонента. Большинство их них в качестве основы используют различные разновидности МА. Особенно часто используется EMA, поскольку ее легко рассчитать и она фокусируется на текущей цене, а не оперирует большим набором данных по ценам закрытия, как это делает SMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20281

MACD of average MACD of average

Это MACD, которая в качестве входной цены может использовать среднее вместо обычной "чистой" цены. Это может помочь отфильтровать некоторые ложные сигналы, однако основная цель создания этого кода — показать, насколько просто можно решить некоторые задачи с использованием MetaTrader 5. В дополнение ко всем обычным опциям, которые используются в этом типе индикаторов, добавлены изменение цвета при изменении наклона MACD и линия пересечения MACD c сигнальной линией.

RSI of average RSI of average

Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия индикатора Stochastic RSI использует своего рода сигнальную линию для повышения чувствительности.

ErrorDesc ErrorDesc

Печать кодов возврата функции GetLastError() и MqlTradeResult в виде текстового описания.