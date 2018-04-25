Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zero lag TEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1846
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ZeroLAG MA был впервые описан в апрельском номере журнала
Technical Analysis of Stocks and Commodities за 2000 год. По словам
создателей индикатора, это скользящая средняя с нулевым
запаздыванием.
В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем даже Zero lag DEMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20413
В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.Zero lag MA
По словам создателей индикатора ZeroLAG MA, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Согласны мы с этим или нет, не имеет значения, потому что по сравнению с некоторыми обычными МА, запаздывание у этого индикатора значительно меньше. Таким образом, его можно использовать в любых системах, где меньшее отставание имеет большое значение.
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигнал на несколько баров раньше.IEEE Floating-Point Decoder
Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.