Индикатор ZeroLAG MA был впервые описан в апрельском номере журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities за 2000 год. По словам создателей индикатора, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием.



В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем даже Zero lag DEMA.