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Индикаторы

Zero lag TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Индикатор ZeroLAG MA был впервые описан в апрельском номере журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities за 2000 год. По словам создателей индикатора, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием.

В расчете этого индикатора используется TEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее, чем даже Zero lag DEMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20413

Zero lag DEMA Zero lag DEMA

В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.

Zero lag MA Zero lag MA

По словам создателей индикатора ZeroLAG MA, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Согласны мы с этим или нет, не имеет значения, потому что по сравнению с некоторыми обычными МА, запаздывание у этого индикатора значительно меньше. Таким образом, его можно использовать в любых системах, где меньшее отставание имеет большое значение.

Schaff Trend Cycle - TEMA Schaff Trend Cycle - TEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигнал на несколько баров раньше.

IEEE Floating-Point Decoder IEEE Floating-Point Decoder

Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.