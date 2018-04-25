Индикатор ZeroLAG MA был впервые описан в апрельском номере журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities за 2000 год. По словам создателей индикатора, это скользящая средняя с нулевым запаздыванием. Но, поскольку нет пределов совершенству, здесь еще одна версия, запаздывание которой меньше, чем у ZeroLag MA.

В расчете этого индикатора используется DEMA, чтобы сделать запаздывание меньше, по сравнению с оригинальным Zero lag MA. Это делает версию индикатора быстрее.