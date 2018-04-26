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Индикаторы

Rsi(var) Zerolag MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Как уже было продемонстрировано в индикаторе Rsi(var), для расчета индикатора RSI могут быть использованы другие МА. Эта версия — следующий шаг в этом направлении.

Добавляя незапаздывающую МА в расчет RSI как предварительный сглаживающий метод, мы добиваемся двух важных следствий:

  • индикатор становится "быстрее", ведь незапаздывающая MA — скользящая средняя со значительно сниженным отставанием;
  • он достигает экстремумов (0 и 100) гораздо быстрее и намного чаще, чем обычный RSI — до такой степени, что при длительных периодах расчета эти уровни регулярно достигаются. Это почти исключает одну из самых неприятных проблем — "уплощение" индикатора вокруг значения 50 при использовании долгих периодов расчета. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20419

IEEE Floating-Point Decoder IEEE Floating-Point Decoder

Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.

Schaff Trend Cycle - TEMA Schaff Trend Cycle - TEMA

В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигнал на несколько баров раньше.

Rsi(var) Zerolag DEMA Rsi(var) Zerolag DEMA

Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.

Hull trend Hull trend

В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.