Как уже было продемонстрировано в индикаторе Rsi(var), для расчета индикатора RSI могут быть использованы другие МА. Эта версия — следующий шаг в этом направлении.

Добавляя незапаздывающую МА в расчет RSI как предварительный сглаживающий метод, мы добиваемся двух важных следствий: