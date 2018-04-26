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Rsi(var) Zerolag MA - индикатор для MetaTrader 5
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Как уже было продемонстрировано в индикаторе Rsi(var), для расчета индикатора RSI могут быть использованы другие МА. Эта версия — следующий шаг в этом направлении.
Добавляя незапаздывающую МА в расчет RSI как предварительный сглаживающий метод, мы добиваемся двух важных следствий:
- индикатор становится "быстрее", ведь незапаздывающая MA — скользящая средняя со значительно сниженным отставанием;
- он достигает экстремумов (0 и 100) гораздо быстрее и намного чаще, чем обычный RSI — до такой степени, что при длительных периодах расчета эти уровни регулярно достигаются. Это почти исключает одну из самых неприятных проблем — "уплощение" индикатора вокруг значения 50 при использовании долгих периодов расчета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20419
Отображает текущее записанное значение числа с плавающей запятой (например, float, double), с высокой точностью (до нескольких десятичных знаков). Это помогает отслеживать точное значение чисел с плавающей запятой для других MQL5-программ.Schaff Trend Cycle - TEMA
В отличие от оригинального индикатора Schaff Trend Cycle, в этой версии для расчета используется TEMA MACD, которая делает его "быстрее" в определении изменения тренда, даже по сравнению с версией DEMA. Это позволяет получать сигнал на несколько баров раньше.
Индикатор Rsi(var) с незапаздывающей DEMA.Hull trend
В основе индикатора лежит скользящая средняя Халла.