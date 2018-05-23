Schaff 趋势循环 (STC) 指标是把慢速随机振荡和移动平均聚合/分离指标(MACD)相结合的产物。MACD 作为趋势指标是很出名的，但是因为它的信号线反应慢，也会有明确的延迟，提升了的信号线使 STC 可以更早提供信号来侦测货币的趋势。

和最初的 Schaff 趋势循环指标不同, 这个版本使用了 TEMA MACD 来进行计算，这使它可以“更快”判断趋势的改变 (即使与 DEMA 版本相比)，而能够提前几个柱生成信号。