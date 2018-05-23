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指标

Schaff 趋势循环 - TEMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Schaff 趋势循环 (STC) 指标是把慢速随机振荡和移动平均聚合/分离指标(MACD)相结合的产物。MACD 作为趋势指标是很出名的，但是因为它的信号线反应慢，也会有明确的延迟，提升了的信号线使 STC 可以更早提供信号来侦测货币的趋势。

和最初的 Schaff 趋势循环指标不同, 这个版本使用了 TEMA MACD 来进行计算，这使它可以“更快”判断趋势的改变 (即使与 DEMA 版本相比)，而能够提前几个柱生成信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20283

Schaff 趋势循环 - DEMA Schaff 趋势循环 - DEMA

和最初的 Schaff 趋势循环不同, 这个版本使用了 DEMA MACD 来计算, 这使它可以“更快”判断趋势的改变，而能够提前几个柱生成信号（这对“剥头皮”系统很重要).

Schaff 趋势循环 Schaff 趋势循环

Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。

ErrorDesc ErrorDesc

打印 GetLastError() 以及 MqlTradeResult 返回代码为文本描述。

随机振荡 RSI 随机振荡 RSI

这个版本的随机振荡 RSI 使用了一类信号线，可以使它更为敏感。