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Schaff 趋势循环 (STC) 指标是把慢速随机振荡和移动平均聚合/分离指标(MACD)相结合的产物。MACD 作为趋势指标是很出名的，但是因为它的信号线反应慢，也会有明确的延迟，提升了的信号线使 STC 可以更早提供信号来侦测货币的趋势。
和最初的 Schaff 趋势循环指标不同, 这个版本使用了 TEMA MACD 来进行计算，这使它可以“更快”判断趋势的改变 (即使与 DEMA 版本相比)，而能够提前几个柱生成信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20283
Schaff 趋势循环 - DEMA
和最初的 Schaff 趋势循环不同, 这个版本使用了 DEMA MACD 来计算, 这使它可以“更快”判断趋势的改变，而能够提前几个柱生成信号（这对“剥头皮”系统很重要).Schaff 趋势循环
Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。