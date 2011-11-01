CodeBaseРазделы
TrendValue - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5038
(25)
Ivan Kornilov

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).

Индикатор очень гибкий, его можно настроить под разные задачи: например, получать сигнал для выхода с рынка или сочетать его с сигналами от других индикаторов. Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.

В индикаторе используются значения технического индикатора ATR, то есть во флете он становится более чувствительным, что очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв. По умолчанию настроен на 5 минут.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.02.2010.

Входные параметры:
  • period - период скользящих средних;
  • shiftPercent - сдвиг индикатора по горизонтали в процентах;
  • ATRPeriod - период индикатора ATR;
  • ATRSensitivity - чувствительность сдвига по ATR;
  • shift - сдвиг индикатора по горизонтали в барах.

Рис.1 Индикатор TrendValue

cs2011 cs2011

Советник с Чемпионата Automated Trading Championship 2011.

ZigZag NK FiboFan ZigZag NK FiboFan

Индикатор ZigZag с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

ColorStepXCCX ColorStepXCCX

Симметричный нормированный осциллятор.

JFatl HTF JFatl HTF

Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.