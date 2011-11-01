Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendValue - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5038
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).
Индикатор очень гибкий, его можно настроить под разные задачи: например, получать сигнал для выхода с рынка или сочетать его с сигналами от других индикаторов. Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.
В индикаторе используются значения технического индикатора ATR, то есть во флете он становится более чувствительным, что очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв. По умолчанию настроен на 5 минут.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.02.2010.Входные параметры:
- period - период скользящих средних;
- shiftPercent - сдвиг индикатора по горизонтали в процентах;
- ATRPeriod - период индикатора ATR;
- ATRSensitivity - чувствительность сдвига по ATR;
- shift - сдвиг индикатора по горизонтали в барах.
Советник с Чемпионата Automated Trading Championship 2011.ZigZag NK FiboFan
Индикатор ZigZag с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.
Симметричный нормированный осциллятор.JFatl HTF
Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.