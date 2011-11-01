Реальный автор:

Ivan Kornilov

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).



Индикатор очень гибкий, его можно настроить под разные задачи: например, получать сигнал для выхода с рынка или сочетать его с сигналами от других индикаторов. Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.



В индикаторе используются значения технического индикатора ATR, то есть во флете он становится более чувствительным, что очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв. По умолчанию настроен на 5 минут.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.02.2010.