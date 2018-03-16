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Improve - эксперт для MetaTrader 5

cybernet69 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2519
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Mark, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник ищет условия для открытия позиций только на новом баре (работает только в момент рождения нового бара), а вот контроль прибыли Virtual Profit производится на каждом тике. При нахождении условий для открытия позиций (проверка проходит по символу "Base" - символу, на котором запущен эксперт) открываются сразу две позиции - на символе "Base" и на символе Hedge symbol.

Пример запуска на символе "USDJPY" и при этом параметр Hedge symbol равен "USDCHF":

Improve


Входные параметры

  • Lots - объем открываемой позиции по каждому из символов;
  • Virtual Profit (in money) - прибыль (в деньгах), по достижении которой закрываются все позиции;
  • Hedge symbol - символ "Hedge" (второй символ, по которому открываются позиции);
  • Параметры Moving Average "Fast":
    • MA Fast: averaging period;
    • MA Fast: horizontal shift;
    • MA Fast: smoothing type;
    • MA Fast: type of price;
    • MA Slow: averaging period.
  • Параметры Moving Average "Slow":
    • MA Slow: horizontal shift;
    • MA Slow: smoothing type;
    • MA Slow: type of price.
  • Параметры RSI:
    • RSI: averaging period;
    • RSI: type of price.
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.
ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

Библиотека для работы со сторонним тиковым архивом.

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

Советник открывает не более одной позиции в сутки. Открытие в определенное время. Поиск самой высокой и самой низкой цен в промежутке. Получение данных с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).

ZigZag separate ZigZag separate

ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.

Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) Chande's DMI (Dynamic Momentum Index)

Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.