Автор идеи - Mark, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник ищет условия для открытия позиций только на новом баре (работает только в момент рождения нового бара), а вот контроль прибыли Virtual Profit производится на каждом тике. При нахождении условий для открытия позиций (проверка проходит по символу "Base" - символу, на котором запущен эксперт) открываются сразу две позиции - на символе "Base" и на символе Hedge symbol.

Пример запуска на символе "USDJPY" и при этом параметр Hedge symbol равен "USDCHF":





Входные параметры

Lots - объем открываемой позиции по каждому из символов;

- объем открываемой позиции по каждому из символов; Virtual Profit (in money) - прибыль (в деньгах), по достижении которой закрываются все позиции;

- прибыль (в деньгах), по достижении которой закрываются все позиции; Hedge symbol - символ "Hedge" (второй символ, по которому открываются позиции);

Параметры Moving Average "Fast": MA Fast: averaging period; MA Fast: horizontal shift; MA Fast: smoothing type; MA Fast: type of price; MA Slow: averaging period.



Параметры Moving Average "Slow": MA Slow: horizontal shift; MA Slow: smoothing type; MA Slow: type of price.



Параметры RSI: RSI: averaging period; RSI: type of price.

