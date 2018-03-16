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Improve - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Mark, автор MQL5-кода - barabashkakvn.
Советник ищет условия для открытия позиций только на новом баре (работает только в момент рождения нового бара), а вот контроль прибыли Virtual Profit производится на каждом тике. При нахождении условий для открытия позиций (проверка проходит по символу "Base" - символу, на котором запущен эксперт) открываются сразу две позиции - на символе "Base" и на символе Hedge symbol.
Пример запуска на символе "USDJPY" и при этом параметр Hedge symbol равен "USDCHF":
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции по каждому из символов;
- Virtual Profit (in money) - прибыль (в деньгах), по достижении которой закрываются все позиции;
- Hedge symbol - символ "Hedge" (второй символ, по которому открываются позиции);
- Параметры Moving Average "Fast":
- MA Fast: averaging period;
- MA Fast: horizontal shift;
- MA Fast: smoothing type;
- MA Fast: type of price;
- MA Slow: averaging period.
- Параметры Moving Average "Slow":
- MA Slow: horizontal shift;
- MA Slow: smoothing type;
- MA Slow: type of price.
- Параметры RSI:
- RSI: averaging period;
- RSI: type of price.
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Библиотека для работы со сторонним тиковым архивом.SV v.4.2.5
Советник открывает не более одной позиции в сутки. Открытие в определенное время. Поиск самой высокой и самой низкой цен в промежутке. Получение данных с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).
ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.Chande's DMI (Dynamic Momentum Index)
Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.