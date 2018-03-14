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OnChart_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график цены стохастик и его уровни перекупленности/перепроданности.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- %K period - период расчета главной линии;
- %D period - период расчета сигнальной линии;
- Slowing - период замедления;
- Smoothing method - метод сглаживания;
- Price field - цена расчета стохастика;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности;
- ATR period - период ATR.
Период ATR влияет на силу воздействия цены на линии стохастика в общем.
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