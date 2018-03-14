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Индикаторы

OnChart_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2027
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор выводит на график цены стохастик и его уровни перекупленности/перепроданности.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • %K period - период расчета главной линии;
  • %D period - период расчета сигнальной линии;
  • Slowing - период замедления;
  • Smoothing method - метод сглаживания;
  • Price field - цена расчета стохастика;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности;
  • ATR period - период ATR.
Период ATR влияет на силу воздействия цены на линии стохастика в общем.

Conqueror Conqueror

Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

Трендовый сигнальный индикатор.

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

Советник открывает не более одной позиции в сутки. Открытие в определенное время. Поиск самой высокой и самой низкой цен в промежутке. Получение данных с двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).

ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

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