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SV v.4.2.5 - эксперт для MetaTrader 5

gorby777 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2392
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Евгений, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник открывает не более одной позиции в сутки. В заданное время начинается проверка условия для открытия позиции. Производится поиск самой высокой highest price и самой низкой lowest price цен в промежутке Analyzed interval. При этом учитывается Shift - сдвиг промежутка от текущего момента.

SV v.4.2.5

Дополнительные условия: анализ расположения найденных цен (highest price и lowest price) относительно двух Moving Average: "Fast" и "Slow".


Рекомендации по оптимизации

Для первоначального подбора оптимизируйте только эти параметры: Start hour, Shift и Analyzed interval.

SV v.4.2.5 optimization


Входные параметры

  • Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - использовать/запретить ручное задание лота;
  • Lots - размер лота для ручного задания;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку (если Use Manual setting == false);
  • Start hour - час начала торговли;
  • Start minute - минуты начала торговли;
  • Shift - сдвиг анализируемого интервала;
  • Analyzed interval - ширина анализируемого интервала;

  • Параметры "Fast" Moving Average:

    • MA Fast: averaging period;
    • MA Fast: horizontal shift;
    • MA Fast: smoothing type;
    • MA Fast: type of price.

  • Параметры "Slow" Moving Average:

    • MA Slow: averaging period;
    • MA Slow: horizontal shift;
    • MA Slow: smoothing type;
    • MA Slow: type of price.

  • magic number - уникальный идентификатор советника.

Тест на USDJPY,H1:

SV v.4.2.5 test

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Стохастик на графике цены.

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