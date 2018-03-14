Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SV v.4.2.5 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2392
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Евгений, автор MQL5-кода - barabashkakvn.
Советник открывает не более одной позиции в сутки. В заданное время начинается проверка условия для открытия позиции. Производится поиск самой высокой highest price и самой низкой lowest price цен в промежутке Analyzed interval. При этом учитывается Shift - сдвиг промежутка от текущего момента.
Дополнительные условия: анализ расположения найденных цен (highest price и lowest price) относительно двух Moving Average: "Fast" и "Slow".
Рекомендации по оптимизации
Для первоначального подбора оптимизируйте только эти параметры: Start hour, Shift и Analyzed interval.
Входные параметры
- Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - использовать/запретить ручное задание лота;
- Lots - размер лота для ручного задания;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку (если Use Manual setting == false);
- Start hour - час начала торговли;
- Start minute - минуты начала торговли;
- Shift - сдвиг анализируемого интервала;
- Analyzed interval - ширина анализируемого интервала;
-
Параметры "Fast" Moving Average:
- MA Fast: averaging period;
- MA Fast: horizontal shift;
- MA Fast: smoothing type;
- MA Fast: type of price.
-
Параметры "Slow" Moving Average:
- MA Slow: averaging period;
- MA Slow: horizontal shift;
- MA Slow: smoothing type;
- MA Slow: type of price.
- magic number - уникальный идентификатор советника.
Тест на USDJPY,H1:
Стохастик на графике цены.Conqueror
Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.
Библиотека для работы со сторонним тиковым архивом.Improve
Советник на базе двух iMA (Moving Average,MA) и одного iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отслеживание виртуальной прибыли. Работа по двум символам.