SV v.4.2.5

Автор идеи - Евгений, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник открывает не более одной позиции в сутки. В заданное время начинается проверка условия для открытия позиции. Производится поиск самой высокой highest price и самой низкой lowest price цен в промежутке Analyzed interval. При этом учитывается Shift - сдвиг промежутка от текущего момента.

Дополнительные условия: анализ расположения найденных цен (highest price и lowest price) относительно двух Moving Average: "Fast" и "Slow".





Рекомендации по оптимизации

Для первоначального подбора оптимизируйте только эти параметры: Start hour, Shift и Analyzed interval.





Входные параметры

Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - использовать/запретить ручное задание лота;

- использовать/запретить ручное задание лота; Lots - размер лота для ручного задания;

- размер лота для ручного задания; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку (если Use Manual setting == false);

- риск на сделку (если == false); Start hour - час начала торговли;

- час начала торговли; Start minute - минуты начала торговли;

- минуты начала торговли; Shift - сдвиг анализируемого интервала;

- сдвиг анализируемого интервала; Analyzed interval - ширина анализируемого интервала;

- ширина анализируемого интервала;

Параметры "Fast" Moving Average: MA Fast: averaging period; MA Fast: horizontal shift; MA Fast: smoothing type; MA Fast: type of price.



Параметры "Slow" Moving Average: MA Slow: averaging period; MA Slow: horizontal shift; MA Slow: smoothing type; MA Slow: type of price.



magic number - уникальный идентификатор советника.

Тест на USDJPY,H1: