Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14. Этот осциллятор не имеет ограничений. Его базовое значение 0, и у него нет верхнего или нижнего лимита.

Некоторые трейдеры используют индикатор чтобы определять ряд CCI-паттернов, как для торговли по тренду, так и против него: это, например, отклонение от нулевой линии, обратная дивергенция или прорыв линии тренда. Уровень 200 — сигнал о наступлении экстремальных условий. Индикатор часто используется в комбинации с другими сигналами.