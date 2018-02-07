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Woodies CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14. Этот осциллятор не имеет ограничений. Его базовое значение 0, и у него нет верхнего или нижнего лимита.
Некоторые трейдеры используют индикатор чтобы определять ряд CCI-паттернов, как для торговли по тренду, так и против него: это, например, отклонение от нулевой линии, обратная дивергенция или прорыв линии тренда. Уровень 200 — сигнал о наступлении экстремальных условий. Индикатор часто используется в комбинации с другими сигналами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19912
Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.HOPS and LOPS
Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.
Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.Ambush
Работа на новостях и на больших движениях при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.