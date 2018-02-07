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Индикаторы

Woodies CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
5521
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14. Этот осциллятор не имеет ограничений. Его базовое значение 0, и у него нет верхнего или нижнего лимита.

Некоторые трейдеры используют индикатор чтобы определять ряд CCI-паттернов, как для торговли по тренду, так и против него: это, например, отклонение от нулевой линии, обратная дивергенция или прорыв линии тренда. Уровень 200 — сигнал о наступлении экстремальных условий. Индикатор часто используется в комбинации с другими сигналами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19912

ATR Probability Levels ATR Probability Levels

Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.

HOPS and LOPS HOPS and LOPS

Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.

Volume Rate of Change Volume Rate of Change

Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.

Ambush Ambush

Работа на новостях и на больших движениях при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.