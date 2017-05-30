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Индикаторы

Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave) - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
8264
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."

Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"


Принцип индикатора прост:

  • Зеленые свечи отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
  • Отсутствие свечей - консолидация, появляется при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
  • Красные свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).

Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.

Параметры Описание Стандартное значение
1. EMA Период скользящей средней индикатора 34
 2.Enable neutral signal Включает отображение нейтральных сигналов false

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

BarsStreet BarsStreet

Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.

Pipser Pipser

Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.

Raghee's Cicle indicator (aka Wave) Raghee's Cicle indicator (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.

Impulse system Histogram Impulse system Histogram

Импульсная система доктора Александра Элдера.