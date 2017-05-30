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Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave) - индикатор для MetaTrader 4
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Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.
Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"
Принцип индикатора прост:
- Зеленые свечи отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
- Отсутствие свечей - консолидация, появляется при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
- Красные свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).
Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.
|№
|Параметры
|Описание
|Стандартное значение
|1.
|EMA
|Период скользящей средней индикатора
|34
|2.
|Enable neutral signal
|Включает отображение нейтральных сигналов
|false
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.Pipser
Пипсовка с усреднением. Идея простая: при открытии новой свечи открываем ордер в сторону ЕМА, если цена идет в нашу сторону тянем трейлинг стоп, если против - усредняем до разворота и срабатывания трейлинг стопа. Усреднять начинаем на расстоянии Range от ордера, и продолжаем от усредненной цены. То есть второй ордер открывается на расстоянии Range, а третий и последующие на расстоянии 0,5*Range от последнего. Объем ордеров усреднения равен сумме объемов всех предыдущих ордеров.
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.Impulse system Histogram
Импульсная система доктора Александра Элдера.