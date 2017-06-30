Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_QEMA_Envelopes_Digit.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Color_QEMA_Envelopes_Digit_System