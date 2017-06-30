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Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_QEMA_Envelopes_Digit.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.AutoTradeLevels
Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.
Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.