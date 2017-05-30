Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QEMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2043
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора QEMA.mq5.
Рис.1. Индикатор QEMA_HTF
Size of candles 2 (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".Bullish and Bearish Engulfing
Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".
EveningStar
Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда).EveningStar
Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.