Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда).

Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.