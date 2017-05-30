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Индикаторы

QEMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2043
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора QEMA.mq5.

Рис.1. Индикатор QEMA_HTF

Рис.1. Индикатор QEMA_HTF

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

Bullish and Bearish Engulfing Bullish and Bearish Engulfing

Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".

EveningStar EveningStar

Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда).

EveningStar EveningStar

Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.