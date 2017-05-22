Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RBVI_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1875
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RBVI_Histogram.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор RBVI_Histogram_HTF
Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit_Tm на основе сигналов мувинга ColorJFatl_Digit с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.Exp_ColorXMUV_Tm
Эксперт Exp_ColorXMUV_Tm на основе сигналов мувинга ColorXMUV с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.