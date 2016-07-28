Индикатор показывает точку разворота цены.

Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.

Вот пример:

В индикаторе можно задать количество свечей и период истории, на котором искать такую формацию.