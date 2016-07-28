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Точка разворота - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает точку разворота цены.
Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.
Вот пример:
В индикаторе можно задать количество свечей и период истории, на котором искать такую формацию.
Данный индикатор показывает текущий спред инструмента и сколько времени осталось до закрытия текущего бара.Binary Option open trade
Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.Limits Martin
Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".