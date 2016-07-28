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Индикаторы

Точка разворота - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
35588
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор показывает точку разворота цены.

Когда свечи собираются в такую формацию, что все их хвосты можно пересечь линией, как правило, цена должна развернуться.

Вот пример:

В индикаторе можно задать количество свечей и период истории, на котором искать такую формацию.

Спред и время до следующей свечи Спред и время до следующей свечи

Данный индикатор показывает текущий спред инструмента и сколько времени осталось до закрытия текущего бара.

Binary Option open trade Binary Option open trade

Скрипт предназначен для открытия сделок по бинарным опционам через платформу MetaTrader 4, если эту возможность поддерживает ваш брокер.

StopAndTake StopAndTake

При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.

Limits Martin Limits Martin

Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".