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StrangeIndicator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор StrangeIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора StrangeIndicator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор StrangeIndicator_HTF
ListPositions
Список всех позиций. Пример работы с CPositionInfo.Candle
Торговля по предыдущей свече.
CloseAllPositions
Скрипт закрывает все открытые позиции на текущем счете.ClosePositionsBySymbol
Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.