Exp_XOSignal_ReOpen 交易系统是基于 XOSignal 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。当柱关闭时，如果出现了彩色的指标箭头，就生成信号。另外，如果最近的交易中仓位的利润点数超过了在EA交易输入参数中指定的阈值，它会缩放已建仓位的交易量。

仓位缩放的信息是保存在交易的字符串注释中的，格式为: 缩放次数/最后交易的价格/最后交易的交易量.

为了能够正确编译EA交易，您应当把编译好的 XOSignal.ex5 文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在编译之后，Exp_XOSignal_ReOpen.ex5 专家文件会以资源的方式包含 XOSignal.ex5 指标, 而这样指标就不需要出现在终端文件夹下，编译好的EA也可以正确工作了!为此，在EA的代码中加入了对应的代码，以在专家的可执行文件中包含此指标，

指标的可执行文件已经在全局范围内以资源形式添加:

#resource \\Indicators\\XOSignal.ex5

在 OnInit() 函数模块中把指标的字符串路径改为用于资源的形式:

InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\XOSignal" ,Range,IPC);

这样，编译好的专家可执行文件就可以用在其他终端中而不需要指标了。

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 在图表上交易的实例



在 2015 年 EURUSD H8 上的测试结果:

图2. 测试结果图表