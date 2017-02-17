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Exp_ChandelExitSign_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок / цена последней сделки / объем последней сделки .
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ChandelExitSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_ChandelExitSign_ReOpen.ex5 содержит индикатор ChandelExitSign.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\ChandelExitSign.ex5
В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ChandelExitSign",RangePeriod,Shift,ATRPeriod,MultipleATR);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCAD H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.XOSignal
Семафорный сигнальный индикатор, в коде которого отсутствуют алгоритмы усреднения.
Сглаженный осциллятор ИшимокуColorXCCI_Histogram
Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы