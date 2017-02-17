Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок / цена последней сделки / объем последней сделки .

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ChandelExitSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_ChandelExitSign_ReOpen.ex5 содержит индикатор ChandelExitSign.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\ChandelExitSign.ex5

В блоке функции OnInit() изменены строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\ChandelExitSign" ,RangePeriod,Shift,ATRPeriod,MultipleATR);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике



Результаты тестирования за 2015 год на USDCAD H8:

Рис.2. График результатов тестирования