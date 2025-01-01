MathKurtosis

Рассчитывает коэффициент эксцесса (четвертый момент) элементов массива. Аналог kurtosis() в R (библиотека e1071).

double MathKurtosis(

const double& array[]

);

Параметры

array

[in] Массив с данными для расчета.

start=0

[in] Начальный индекс для расчета.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество элементов для расчета.

Возвращаемое значение

Коэффициент эксцесса элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN (не число).

Примечание

Расчет коэффициента эксцесса производится относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.

Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.