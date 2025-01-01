- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
MathKurtosis
Рассчитывает коэффициент эксцесса (четвертый момент) элементов массива. Аналог kurtosis() в R (библиотека e1071).
|
double MathKurtosis(
Параметры
array
[in] Массив с данными для расчета.
start=0
[in] Начальный индекс для расчета.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов для расчета.
Возвращаемое значение
Коэффициент эксцесса элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN (не число).
Примечание
Расчет коэффициента эксцесса производится относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.
Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.