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The Puncher - эксперт для MetaTrader 5

CreativeSilence | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2922
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: L.Bigger

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Торговля по индикаторам: iStochastic (Stochastic Oscillator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Рекомендуется для работы на таймфреймах от M15 и выше.

Hercules A.T.C. 2006 Hercules A.T.C. 2006

Советник торгует на прорыве скользящего среднего. Использованы индикаторы: два iMA (Moving Average, MA), iRSI(Relative Strength Index, RSI) и два iEnvelopes (Envelopes).

JK BullP AutoTrader JK BullP AutoTrader

В работе советника используется индикатор iBullsPower (Bulls Power).

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

Четыре торговых стратегии в одном советнике.

Money Fixed Risk Money Fixed Risk

Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.