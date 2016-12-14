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The Puncher - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: L.Bigger
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Торговля по индикаторам: iStochastic (Stochastic Oscillator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Рекомендуется для работы на таймфреймах от M15 и выше.
Hercules A.T.C. 2006
Советник торгует на прорыве скользящего среднего. Использованы индикаторы: два iMA (Moving Average, MA), iRSI(Relative Strength Index, RSI) и два iEnvelopes (Envelopes).JK BullP AutoTrader
В работе советника используется индикатор iBullsPower (Bulls Power).
Master_MM_Droid
Четыре торговых стратегии в одном советнике.Money Fixed Risk
Пример для расчёта размера лота в зависимости от риска на сделку.