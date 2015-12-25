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Zonal Trading - эксперт для MetaTrader 4
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Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.
Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.
Алгоритм работы
Рекомендуется использование советника на временном интервале H4.
Входные параметры:
- Number of lots — количество лотов ордера.
- Order's comment — комментарий к ордеру.
- Magic Number — магическое число советника.
За счет простоты алгоритма советник не требует сложных настроек. Можно реализовать автоматический расчет лота в зависимости от депозита.
Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.Sort Volume
Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.
Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.Multi-Trendlines Breakout
Когда текущая цена ниже линий тренда, эксперт будет ждать восходящего пробоя, и наоборот.