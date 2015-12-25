CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Zonal Trading - эксперт для MetaTrader 4

Pavel Voronov
Pavel Voronov

Pavel Voronov

1 код 18 комментариев
| Russian English 日本語
Просмотров:
10657
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.

Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.

Algorithm

Алгоритм работы

Рекомендуется использование советника на временном интервале H4.

Входные параметры:

  • Number of lots — количество лотов ордера.
  • Order's comment — комментарий к ордеру.
  • Magic Number — магическое число советника.

За счет простоты алгоритма советник не требует сложных настроек. Можно реализовать автоматический расчет лота в зависимости от депозита.

Moving Average Ex Moving Average Ex

Скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.

Sort Volume Sort Volume

Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.

FiboPivotCandleBar FiboPivotCandleBar

Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.

Multi-Trendlines Breakout Multi-Trendlines Breakout

Когда текущая цена ниже линий тренда, эксперт будет ждать восходящего пробоя, и наоборот.