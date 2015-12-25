Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.

Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.

Алгоритм работы

Рекомендуется использование советника на временном интервале H4.

Входные параметры:

Number of lots — количество лотов ордера.

— количество лотов ордера. Order's comment — комментарий к ордеру.

— комментарий к ордеру. Magic Number — магическое число советника.

За счет простоты алгоритма советник не требует сложных настроек. Можно реализовать автоматический расчет лота в зависимости от депозита.