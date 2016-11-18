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Индикаторы

Fractal_CCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2109
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Commodity Channel Index. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_CCI

Рис.1. Индикатор Fractal_CCI

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

Вариант функции iBarShift для MetaTrader 5, принимает параметр типа datetime — время открытия бара, индекс которого нужно узнать.

CrossMA CrossMA

Пересечение двух iMA, MA. Используется индикатор iATR.

Fractal_Bands_HTF Fractal_Bands_HTF

Индикатор Fractal_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов с доливками по тренду.