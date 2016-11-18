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Fractal_CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Commodity Channel Index. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_CCI
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