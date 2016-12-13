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Индикаторы

RSI Experiment with Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1891
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16841

RSI Experiment RSI Experiment

Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.

T3 Velocity on Chart T3 Velocity on Chart

T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.

RSI Exp with Filled Areas RSI Exp with Filled Areas

RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.

CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.