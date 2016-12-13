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RSI Experiment with Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5
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RSI, эксперимент с "плавающими" уровнями.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16841
RSI Experiment
Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.T3 Velocity on Chart
T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.
RSI Exp with Filled Areas
RSI, эксперимент с простым добавлением окрашенных областей при пересечении плавающих уровней.CCI Simple Experiment
CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.