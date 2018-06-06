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Interceptor - эксперт для MetaTrader 5

mserega76 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2103
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: mserega76.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая стратегия основанная на работе с "веером" Moving Average (три таймфрейма, на каждом пять индикаторов Moving Average). Советник рассчитан на работу на символе GBPUSD,M5 "пятизнак". При попытке запустить его на другом символе или другом таймфрейме советник завершит работу с ошибкой.

В коде применяется два метода получения данных с индикаторов Moving Average:

  • за один запрос данные только с одного бара (получение данных в переменную) - "iMAGet"
  • за один запрос данные с нескольких баров (получение данных в массив) - "iMAGetArray" и "iStochasticGetArray"

Также для ускорения расчётов широко применяется CopyRates.


Входные параметры

  • лот при обычном открытии позиции (если нет совпадения сигналов)
  • коэффициент флета на М5 (количество пунктов на 1 бар)
  • начальный стоп лосс (если меньше 100, то стоп лосс не ставится)
  • тейк профит (если меньше 100, то тейк профит не ставится)
  • минимальная прибыль в пунктах после перевода в безубыток
  • стоп-лосс после перевода в безубыток (переводим в б/у, если параметр больше 9)
  • максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М5 (только в сигнал 1)
  • максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М15 (только в сигнал 4)
  • максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М15 (только в сигнал 6)
  • период стохастика (для М5)
  • верхний уровень стохастика (для М5)
  • нижний уровень стохастика (для М5)
  • период стохастика (для М15)
  • верхний уровень стохастика (для М15)
  • нижний уровень стохастика (для М15)
  • минимальный размер тела свечи (только в сигнал 1)
  • маленький флет (минимальная длина флета в барах)
  • высокий флет (максимальная высота флета в пунктах)
  • минимальное расстояние в барах между пиками индикатора для дивергенции на М5
  • минимальный процент длинной тени молота
  • максимальный процент короткой тени молота
  • минимальный размер молота в пунктах (на графике М5)
  • как давно был молот (максимальный номер его бара)
  • на скольких барах молот является максимумом (только в сигнал 6)
  • узкий источник (максимальная ширина веера на М5 в самой узкой точке)
  • сколько баров назад веер сходился в "узкий источник" (практически в точку)
  • диапазон максимума или минимума, который пробивается ("узкий источник" в барах)
  • пометка своих позиций таким номером
  • минимальный сдвиг трейлинг-стопа
  • расстояние от трейлинг-стопа до цены (если меньше 100, то трал не работает)

Одиночный тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":

Interceptor

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" осциллятор денежного давления

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" сглаженный осциллятор денежного давления

JS-MA-Day JS-MA-Day

Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.

2MA Bunny Cross Expert 2MA Bunny Cross Expert

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA).