Interceptor

Автор идеи: mserega76.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая стратегия основанная на работе с "веером" Moving Average (три таймфрейма, на каждом пять индикаторов Moving Average). Советник рассчитан на работу на символе GBPUSD,M5 "пятизнак". При попытке запустить его на другом символе или другом таймфрейме советник завершит работу с ошибкой.

В коде применяется два метода получения данных с индикаторов Moving Average:

за один запрос данные только с одного бара (получение данных в переменную) - " iMAGet "

" за один запрос данные с нескольких баров (получение данных в массив) - "iMAGetArray" и "iStochasticGetArray"

Также для ускорения расчётов широко применяется CopyRates.





Входные параметры

лот при обычном открытии позиции (если нет совпадения сигналов)

коэффициент флета на М5 (количество пунктов на 1 бар)

начальный стоп лосс (если меньше 100, то стоп лосс не ставится)

тейк профит (если меньше 100, то тейк профит не ставится)

минимальная прибыль в пунктах после перевода в безубыток

стоп-лосс после перевода в безубыток (переводим в б/у, если параметр больше 9)

максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М5 (только в сигнал 1)

максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М15 (только в сигнал 4)

максимально допустимое расстояние между МА для веера на графике М15 (только в сигнал 6)

период стохастика (для М5)

верхний уровень стохастика (для М5)

нижний уровень стохастика (для М5)

период стохастика (для М15)

верхний уровень стохастика (для М15)

нижний уровень стохастика (для М15)

минимальный размер тела свечи (только в сигнал 1)

маленький флет (минимальная длина флета в барах)

высокий флет (максимальная высота флета в пунктах)

минимальное расстояние в барах между пиками индикатора для дивергенции на М5

минимальный процент длинной тени молота

максимальный процент короткой тени молота

минимальный размер молота в пунктах (на графике М5)

как давно был молот (максимальный номер его бара)

на скольких барах молот является максимумом (только в сигнал 6)

узкий источник (максимальная ширина веера на М5 в самой узкой точке)

сколько баров назад веер сходился в "узкий источник" (практически в точку)

диапазон максимума или минимума, который пробивается ("узкий источник" в барах)

пометка своих позиций таким номером

минимальный сдвиг трейлинг-стопа

расстояние от трейлинг-стопа до цены (если меньше 100, то трал не работает)

Одиночный тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":