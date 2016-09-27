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Exp_JSatlCandle - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_JSatlCandle построен на основе сигналов индикатора JSatlCandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета свечек индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JSatl.ex5 и JSatlCandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_i4_DRF_v2
Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.
Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Bear_Bulls_Power
Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.