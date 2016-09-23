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Exp_Waddah_Attar_Trend - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2292
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_Waddah_Attar_Trend построен на основе изменения цвета индикатора Waddah_Attar_Trend. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Waddah_Attar_Trend.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJSatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJSatl_Digit.

ColorJFatl_Digit_Alert ColorJFatl_Digit_Alert

Индикатор ColorJFatl_Digit с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

TralingLine TralingLine

Виртуальный Stop Loss или Trailing Stop.

JSatlCandle JSatlCandle

Индикатор JSatl в свечном виде.