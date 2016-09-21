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Индикаторы

si_q_asi_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2453
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор si_q_asi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора si_q_asi.mq5.

Рис.1. индикатор si_q_asi_HTF

Рис.1. Индикатор si_q_asi_HTF

Bear_Bulls_Power_HTF Bear_Bulls_Power_HTF

Индикатор Bear_Bulls_Power с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Трендовый индикатор, использующий произведение значений MACD на усреднённую цену финансового актива, выполненный в виде цветной гистограммы.

Color Day Color Day

Индикатор Color Day обозначает цветом бычий или медвежий день.

ColorJSatl_Digit_HTF ColorJSatl_Digit_HTF

Индикатор ColorJSatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.