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Exp_BalanceOfPower_Histogram - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1878
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения мувинга.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BalanceOfPower_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

OsHMA_HTF OsHMA_HTF

Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.

Monthly Weekly Levels Monthly Weekly Levels

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.