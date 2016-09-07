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Exp_BalanceOfPower_Histogram - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения мувинга.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BalanceOfPower_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.OsHMA_HTF
Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.Monthly Weekly Levels
Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.