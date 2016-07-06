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Exp_Fisher_org_v1_Sign - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2348
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Fisher_org_v1_Sign.mq5 (8.33 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Fisher_org_v1_Sign.mq5 (10.76 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Fisher_org_v1_Sign. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного значка индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fisher_org_v1_Sign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Fisher_org_v1 с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом Volume_Weighted_MA_Digit High и Low ценового ряда.

Exp_JFatl_Digit_System Exp_JFatl_Digit_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора JFatl_Digit_System.

Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System Exp_Volume_Weighted_MA_Digit_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_Digit_System.