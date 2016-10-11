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Exp_WPR_Slowdown - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPR_Slowdown. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора WPR_Slowdown.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора OsMACandle.ZigZag_OsMA
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе OsMA.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MFI_Slowdown.Trade on Timer
Простой код, иллюстрирующий торговлю на основе события OnTimer. При срабатывании таймера робот поочередно заключает сделки на покупку и продажу с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом.